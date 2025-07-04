У Києві пошкоджена залізнична інфраструктура в межах міста
- У Києві внаслідок масованого повітряного удару 4 липня пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до затримок руху потягів.
- Kyiv City Express курсує тільки північним напівкільцем, а резервні тепловози допомагають з перевезеннями в межах столиці.
Київ зазнав масованого комбінованого повітряного удару вночі 4 липня. Серед наслідків є й пошкодження залізничної інфраструктури.
Про це повідомили в Укрзалізниці. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Удар по Києву 4 липня: пошкоджена залізниця
Масований удар по Києві ракетами та дронами мав багато наслідків у різних районах столиці, серед них руйнування та пожежі. Про один із них повідомили в Укрзалізниці ближче до 6 ранку.
Отже, відомо, що у Києві пошкоджена залізнична інфраструктура безпосередньо в межах міста. Це дещо вплинуло на рух потягів:
- Пасажирські поїзди західного напрямку прямують з відхиленням через Вишневе та Дарницю. Це спричиняє затримки до 2 годин.
- Kyiv City Express наразі курсує тільки північним напівкільцем Святошин – Почайна – Дарниця. Можливі відхилення від графіка.
Резервні тепловози будуть довозити поїзди в межах столиці після поновлення руху на ділянці Святошин – Київ-Пасажирський.
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