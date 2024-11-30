Машини пливуть: у Києві на Позняках стався витік води

У Києві стався масштабний витік на водопровідній мережі. На щастя, комунальникам вдалося його локалізувати.

Фахівці "Київводоканалу" локалізували масштабний витік, що стався на водопровідній мережі. Про це пише 24 Канал із посиланням на КМДА.

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Що відомо про потоп

Там також зазначили, що перекрито дорожній рух з вулиці Здолбунівської в напрямку вулиці Анни Ахматової. На відео можна побачити, що води дійсно дуже багато. Вона ускладнює рух транспортних засобів.

У Києві стався потоп: дивіться відео

На місці працюють аварійні бригади "Київводоканалу" та інших комунальних служб. Фахівці ШЕУ Дарницького району ліквідовують наслідки підтоплення.

Машини майже пливуть: дивіться відео

️Крім цього, відомо, що частково підтоплено автостоянку на проспекті Петра Григоренка, 18, паркувальні майданчики, що розташовані поруч, а також проїжджу частину проспекту.

Витік вдалося локалізувати: дивіться відео