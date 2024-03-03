У мережі заявили, що в Києві горіла кіностудія Довженка: у ДСНС пояснили, що сталося насправді

Вдень 3 березня телеграм-канали повідомляли про пожежу у Києві. Мовилося, що загоряння виникло на території Кіностудії імені Олександра Довженка. У ДСНС розповіли деталі.

ЗМІ повідомляли, що пожежа трапилася саме на території кіностудії. Однак у коментарі 24 Каналу ГУ ДСНС у місті Києві заперечило цю інформацію. За їхньою інформацією, пожежа сталася в окремо розташованій відселеній будівлі.

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Пожежа трапилася в окремій будівлі

Як зазначили у ДСНС, 3 березня о 11:38 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Довженка, що в Шевченківському районі.

У мережі повідомляли про пожежу на території кіностудії: дивіться відео

Після прибуття на місце загоряння рятувальники встановили, що пожежа сталася в окремо розташованій відселеній будівлі.

Вогонь спалахнув у закинутих прибудовах поруч із кіностудією. За інформацією рятувальників, займання ймовірно спричинили безхатьки.

Загоряння було локалізовано о 11:50 площею 10 квадратних метрів та о 12:03 – ліквідовано,

– зазначили у ГУ ДСНС міста Києва.

За даними рятувальників, на місці працювало 10 рятувальників, а також 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.

Станом на зараз відомо, що жертв та постраждалих внаслідок загоряння немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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