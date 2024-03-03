У мережі заявили, що в Києві горіла кіностудія Довженка: у ДСНС пояснили, що сталося насправді
Вдень 3 березня телеграм-канали повідомляли про пожежу у Києві. Мовилося, що загоряння виникло на території Кіностудії імені Олександра Довженка. У ДСНС розповіли деталі.
ЗМІ повідомляли, що пожежа трапилася саме на території кіностудії. Однак у коментарі 24 Каналу ГУ ДСНС у місті Києві заперечило цю інформацію. За їхньою інформацією, пожежа сталася в окремо розташованій відселеній будівлі.
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Пожежа трапилася в окремій будівлі
Як зазначили у ДСНС, 3 березня о 11:38 до Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Олександра Довженка, що в Шевченківському районі.
У мережі повідомляли про пожежу на території кіностудії: дивіться відео
Після прибуття на місце загоряння рятувальники встановили, що пожежа сталася в окремо розташованій відселеній будівлі.
Вогонь спалахнув у закинутих прибудовах поруч із кіностудією. За інформацією рятувальників, займання ймовірно спричинили безхатьки.
Загоряння було локалізовано о 11:50 площею 10 квадратних метрів та о 12:03 – ліквідовано,
– зазначили у ГУ ДСНС міста Києва.
За даними рятувальників, на місці працювало 10 рятувальників, а також 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки.
Станом на зараз відомо, що жертв та постраждалих внаслідок загоряння немає. Причини пожежі встановлюватимуть правоохоронці.
Рятувальники успішно ліквідували пожежу: дивіться відео
Раніше у Подільському районі Києва горіли складські приміщення: коротко
- Пожежа на території складських приміщень у Подільському районі спалахнула 23 лютого. Про це повідомили в КМДА. На місці працювали усі аварійно-рятувальні служби.
- У КМДА повідомляли, що у зв'язку з пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря.
- Тоді місцеві телеграм-канали заявили, що попередня причина пожежі – коротке замикання.
- Того ж дня внаслідок російської атаки ударними безпілотниками, в Одесі спалахнула пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.
- Водночас у ДСНС повідомляли, що Херсон всю ніч здригався від вибухів. Через влучання ворожих боєприпасів виникло 4 пожежі. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення.
- Крім цього, у Донецькій області рятувальники ліквідували 2 пожежі, що виникли через ворожі обстріли. Горіли легкові автівки та складське приміщення. Про постраждалих не повідомлялося.