У Києві – повітряна небезпека

У Києві звучать сирени. Усім жителям слід прямувати в укриття негайно.

У столиці сирени лунають багато разів на день. Щоразу киянам доводиться спускатись в укриття цивільного захисту.

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У місті працюють магазини та громадський транспорт

З 8:00 у столиці почали працювати магазини та громадський транспорт. Проте місцевим жителям радять не ходити по вулицях. Адже окупанти продовжують спроби взяти Київ, війська ЗСУ та тероборона чинять їм активний опір.

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