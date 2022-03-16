У Києві та низці регіонів України повітряна тривога
16 березня 2022 , 01:35Читать новость на русском
У Києві, на Харківщині, Рівненщині, на Житомирщині, Волині та Тернопільщині оголосили повітряну тривогу. Людей негайно закликали пройти в укриття.
Відповідну інформацію оприлюднили в КМДА. Сирени почали лунати в 01:33 16 березня.
Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
Сирени у Києві та Житомирщині
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– заявили у КМДА.
За декілька хвилин про тривогу повідомили у:
- Миколаєві;
- Харкові та області;
- Рівному та області;
- у Житомирській області;
- у Лубнах та Кременчуці, що на Полтавщині;
- та Білій Церкві та Білоцерківській територіальній громаді;
- на Волині;
- на Тернопільщині;
- Хмельниччині.
Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео