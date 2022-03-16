У Києві та низці регіонів України повітряна тривога

16 березня 2022 , 01:35
Читать новость на русском

У Києві, на Харківщині, Рівненщині, на Житомирщині, Волині та Тернопільщині оголосили повітряну тривогу. Людей негайно закликали пройти в укриття.

Відповідну інформацію оприлюднили в КМДА. Сирени почали лунати в 01:33 16 березня.

Важливо Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

Сирени у Києві та Житомирщині

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– заявили у КМДА. 

За декілька хвилин про тривогу повідомили у:

  • Миколаєві;
  • Харкові та області;
  • Рівному та області;
  • у Житомирській області;
  • у Лубнах та Кременчуці, що на Полтавщині;
  •  та Білій Церкві та Білоцерківській територіальній громаді;
  • на Волині;
  • на Тернопільщині;
  • Хмельниччині.

Що робити, якщо почули звук сирени – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська