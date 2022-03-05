У Києві повітряна тривога

У столиці оголосили повітряну тривогу. Усіх просять терміново йти в укриття.

Жителів столиці 5 березня, о 15:49 повідомили про небезпеку. У місті завили сирени.

Читайте також Окупанти продовжують оточення Києва, Харкова та Миколаєва: в ЗСУ розповіли про дії ворога

Повітряна тривога в Києві

Через загрозу нових атак ворога у Києві сповістили про повітряну тривогу. Місцеве населення просять негайно спуститися в укриття та залишатися там до сигналу про відбій тривоги.

Нагадаємо, командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський перевірив готовність фортифікаційних об'єктів міста. Він зазначив, що українці готові відбити та перемогти ворога. Він висловив впевненість, що на підступах до столиці агресор відчує всю лють українського народу.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!