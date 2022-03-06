У Києві – повітряна тривога
6 березня 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
Сирени у столиці почали "вити" о 10:25. Крім того, тривога також у Чернігові, Житомирі та Білій Церкві.
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Нагадаємо, з укриттів не можна виходити, поки не оголосять сигнал про відбій.
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