У Києві – повітряна тривога

У Києві оголосили повітряну тривогу. Людям треба терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Сирени у столиці почали "вити" о 10:25. Крім того, тривога також у Чернігові, Житомирі та Білій Церкві.

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Нагадаємо, з укриттів не можна виходити, поки не оголосять сигнал про відбій.



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