У Києві – повітряна тривога: біжіть в укриття негайно

У Києві попередили про повітряну тривогу. У столиці лунають сирени.

Тривогу оголосили о 18:48. Люди повинні спуститись в укриття.

До речі Повітряна тривога в Харкові та Вінниці – усім в укриття

Зі сховища не можна виходити до відбою тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах або ж можна дочекатись другої сирени.

Не перша тривога за сьогодні

Зауважимо, що повітряна небезпека сьогодні вдень була у Києві двічі. Перший раз о 12:46, другий – о 13:45. Перед тим сирени лунали вранці.



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