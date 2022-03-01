У Києві повітряна тривога: негайно прямуйте в укриття

1 березня 2022 , 15:41
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Джерело:

телеграм Держспецзв'язку

У Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Всіх жителів столиці просять пройти в укриття.

Про сигнал тривоги повідомили 1 березня о 15:39. Коли пролунав сигнал сирени не панікуйте, оскільки завжди це завчасне попередження. Просто зважено дійте й зробіть усе, щоб дійти самому та довести близьких до безпечного місця.  

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Будьте обачними 

Коли у вашому місті лунають сирени загроза точно є. Тривогу оголошують, коли окупанти запустили ракети.

Точну ціль ніколи неможливо передбачити наперед. Тому необхідно завжди спускатися в укриття.

Всі укриття Києва на інтерактивній мапі / Карта google 

Що робити, коли повітряна тривога / Зображення Центру стратегічних комунікацій 

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Автор: Олександр Марчак