У Києві повітряна тривога: негайно прямуйте в укриття

У Києві лунає сигнал повітряної тривоги. Всіх жителів столиці просять пройти в укриття.

Про сигнал тривоги повідомили 1 березня о 15:39. Коли пролунав сигнал сирени не панікуйте, оскільки завжди це завчасне попередження. Просто зважено дійте й зробіть усе, щоб дійти самому та довести близьких до безпечного місця.

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Будьте обачними

Коли у вашому місті лунають сирени загроза точно є. Тривогу оголошують, коли окупанти запустили ракети.

Точну ціль ніколи неможливо передбачити наперед. Тому необхідно завжди спускатися в укриття.

Всі укриття Києва на інтерактивній мапі / Карта google

Що робити, коли повітряна тривога / Зображення Центру стратегічних комунікацій

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