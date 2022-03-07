У Києві та Вінниці повітряна тривога – негайно в укриття
7 березня 2022 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві та Вінниці знову лунають сирени. Цей сигнал попереджає про можливу небезпеку з повітря.
Усіх мешканців просять терміново сховатися в укриттях цивільного захисту. Сирени почали лунати приблизно о 19:50.
Увага У критичних містах Київщини досі перебуває приблизно 4 тисячі "заручників Росії"
Востаннє у столиці їх чули приблизно о 3 годині дня.
Важливо – не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій повітряної тривоги. Його подадуть, коли повертатися додому буде безпечно.
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