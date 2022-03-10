У Києві – повітряна тривога: негайно в укриття
10 березня 2022 , 14:04Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголосили повітряну тривога. Вона почала лунати о 14:02.
Усіх громадян просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. На цьому наголосили в КМДА.
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Що робити під час сирени
- Негайно ідіть в укриття.
- Швидко вимкніть газ і світло.
- Допоможіть сховатися людям з інвалідністю та похилого віку, сусідам.
- Прихопіть "тривожний рюкзак" з усіма медикаментами, продуктами, одягом.
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