У Києві повітряна тривога – усім в укриття
9 березня 2022 , 15:50Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У столиці оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям міста потрібно спуститися в укриття.
В укриттях потрібно перебувати доти, поки сирена не сповістить про відбій повітряної тривоги. Не нехтуйте своєю безпекою.
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Якщо поблизу немає спеціально облаштованого укриття, то потрібно спуститися у підвал. Якщо й такої можливості немає, то потрібно зачинитися у ванній кімнаті.
Крім того, усі станції метро у столиці також виконують роль укриттів.
Карта укриттів у Києві
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