У Києві – повітряна тривога: всі в укриття
28 лютого 2022 , 12:35Читать новость на русском
Джерело:КМДА
У Києві оголосили повітряну тривогу – виють сирени. Жителі столиці повинні негайно спуститися в укриття.
Про це близько 12:30 години 28 лютого повідомили у Київській міській державній адміністрації.
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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!
– наголосили у КМДА.
Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Києва мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.