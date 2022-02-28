У Києві – повітряна тривога: всі в укриття

У Києві оголосили повітряну тривогу – виють сирени. Жителі столиці повинні негайно спуститися в укриття.

Про це близько 12:30 години 28 лютого повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново пройти в укриття цивільного захисту!

– наголосили у КМДА.

Наголошуємо, у місті лунають сирени, які повідомляють повітряну тривогу. Жителі Києва мають знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.