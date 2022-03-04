У Києві повітряна тривога: всім терміново в укриття
4 березня 2022 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм КМДА
У Києві оголосили чергову повітряну тривогу. Всім мешканців просять терміново! сховатисяв укриття.
СИрени почали лунати у столиці близько 10:30.
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"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", – повідомили в КМДА.
Інформацію про тривогу оприлюднили додатково англійською мовою для іноземців.
Зазначимо, що необхідно залишатися в укритті на час повітряної тривги. Офіційні ресурси повідовлять, коли буде безпечно звідти повертатися.
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