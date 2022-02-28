У Києві – повітряна тривога

У Києві котре лунають сирени через повітряну тривогу. Усім негайно потрібно спуститись в укриття!

У КМДА знову оголосили про повітряну тривогу. Столиця продовжує відбивати атаки російських окупантів. Людей просять негайно спуститись в укриття та сидіти там, поки не буде сигналу відбою тривоги.

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Що робити, коли оголошено повітряну тривогу

Увімкнути телевізор, радіоприймач чи радіотрансляційну мережу та прослухати повідомлення.

Швидко одягайтесь. Якщо у вас є маленькі діти – допоможіть їм одягнутись.

Закрийте вікна, вимкніть електроприлади, перекрийте газ і вимкніть світло.

За можливості попередьте сусідів про сигнал тривоги та допоможіть їм евакуюватись з помешкання.

Візьміть індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас води і продуктів, документи, кишеньковий ліхтарик та екстрено прямуйте до найближчого укриття.

Перебувайте у сховищі до того часу, поки не почуєте другий сигнал сирени або повідомлень на офіційних джерелах про відбій тривоги.

Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, адже прості дії часто рятують!

Аптечка першої необхідності: що взяти з собою в укриття / Інфографіка 24 каналу

До слова, у Києві тривають бої. Російські окупанти всілякими способами намагаються захопити столицю України. У багатьох районах міста, а також в області ведуться активні бойові дії, тому українців закликають покидати домівки у крайній потребі. Коли ж на вулицях звучить сирена тривоги – всім необхідно спуститись в укриття.

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