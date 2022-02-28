У Києві – повітряна тривога

28 лютого 2022 , 19:45
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Джерело:

КМДА

У Києві котре лунають сирени через повітряну тривогу. Усім негайно потрібно спуститись в укриття!

У КМДА знову оголосили про повітряну тривогу. Столиця продовжує відбивати атаки російських окупантів. Людей просять негайно спуститись в укриття та сидіти там, поки не буде сигналу відбою тривоги. 

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Що робити, коли оголошено повітряну тривогу 

  • Увімкнути телевізор, радіоприймач чи радіотрансляційну мережу та прослухати повідомлення.
  • Швидко одягайтесь. Якщо у вас є маленькі діти – допоможіть їм одягнутись. 
  • Закрийте вікна, вимкніть електроприлади, перекрийте газ і вимкніть світло. 
  • За можливості попередьте сусідів про сигнал тривоги та допоможіть їм евакуюватись з помешкання. 
  • Візьміть індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас води і продуктів, документи, кишеньковий ліхтарик та екстрено прямуйте до найближчого укриття.
  • Перебувайте у сховищі до того часу, поки не почуєте другий сигнал сирени або повідомлень на офіційних джерелах про відбій тривоги. 
  • Не нехтуйте попередженням про повітряну тривогу, адже прості дії часто рятують!

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До слова, у Києві тривають бої. Російські окупанти всілякими способами намагаються захопити столицю України. У багатьох районах міста, а також в області ведуться активні бойові дії, тому українців закликають покидати домівки у крайній потребі. Коли ж на вулицях звучить сирена тривоги – всім необхідно спуститись в укриття. 

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Автор: Юлія Михайлова