У Києві біля метро сталася пожежа: які станції були закриті на вхід

Удень 16 липня київська влада поінформувала про надзвичайну подію. Були зміни в русі метро через пожежу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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Червона гілка метро в Києві працювала зі змінами 16 липня

Як пояснили в КМДА, поїзди курсували від станції "Академмістечко" до станції "Дарниця". Тобто зміни стосувалися червоної лінії метрополітену.

Ба більше, станції на лівому березі, "Лісова" та "Чернігівська", тимчасово були зачинені на вхід.

Де саме сталася пожежа, не повідомляють.

Зміни в роботі підземки пов'язані із займанням трави біля огорожі наземної ділянки колій метрополітену. На місці вже працюють пожежники та інші фахівці,

– написали посадовці.

Оновлення. О 16:09 в КМДА написали, що рух поїздів на червоній лінії метро відновлений у звичайному режимі, а станції "Лісова" та "Чернігівська" працюють на вхід і вихід.



Карта Київського метрополітену / КМДА

Нагадаємо, що червона гілка метро в Києві – найстаріша. Саме там у 1960 році з'явилися перші п'ять станцій.

Столичний метрополітен має багато планів розвитку, які поки не реалізовуються. 24 Канал запитав у нового голови Деснянської РДА, чи буде колись метро на Троєщину.

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