В Києві працює ППО: столицю атакують дрони

Пізно ввечері в понеділок, 4 листопада, жителі Києва почули роботу сил ППО. В цей час столицю атакували ворожі "Шахеди".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка. Нагадаємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та прямувати в укриття цивільного захисту.

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Київ знову під атакою "Шахедів"

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 22:59. За кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в напрямку столиці рухається ворожий БпЛА типу "Шахед".

Вже о 23:31 Віталій Кличко повідомив про роботу сил протиповітряної оборони в Києві.

У столиці, в Голосіївському районі, працює ППО. Перебувайте в укриттях!

– написав він.

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До слова, минулох ночі російські безпілотники також атакували Київ. Уламки ворожих дронів впали на відкритій території в Оболонському та Деснянському районах.