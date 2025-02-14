У Києві працює ППО

У столиці вночі 14 лютого пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Вибухи в Києві пролунали на тлі тривоги й атаки "Шахедами". Тривога охопила більшу частину України та рухається на Захід.

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Що відомо про вибухи в Києві сьогодні

Про те, що в столиці гучно, стало відомо о 00:57 14 лютого. Цікаво, що про роботу ППО написали ЗМІ, але офіційні канали влади не підтвердили це.

О 00:21 Повітряні сили написали, що безпілотники-камікадзе прямують на Київ з Черкас. Як і завжди, росіяни запустили багато "Шахедів", які поступово "мандрують" Україною. На Київщину заходили БпЛА із сусідніх областей.

Своєю чергою, столичний регіон є транзитним для Житомирщини. Спершу ворожі дрони вирушили з Київщини на Житомирщину, але потім повернулися.

Де зараз тривога: дані інтерактивної карти

Моніторингові спільноти просять ставити відмітки у єППО, якщо чуєте проліт дрона. Адже безпілотники ідуть на низькій висоті, їхня фіксація ускладнена.

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