У Києві в приміщенні суду пролунав вибух

Під вечір 5 липня відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. Попередньо, підрив вчинив чоловік, якого доставили на судове засідання.

Близько 18:00 у соцмережах почали поширювати інформації про те, що в приміщенні суду у Шевченківському районі Києва пролунав вибух. Інформацію підтвердили у Національній поліції.

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У Києві в суді пролунав вибух

У поліції повідомили, що трапився вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі столиці. На місці працюють слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи.

Поліцейські отримали інформацію про те, що відбувся вибух у приміщенні суду у Шевченківському районі. На даний час на місці працює слідчо-оперативна група, спецпризначенці, вибухотехніки та кінологи,

– повідомили у поліції.

Чи є постраждалі наразі невідомо. Інформація буде оновлюватися.

Пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що за попередньою інформацією, вибуховий пристрій підірвав чоловік, якого доставили на судове засідання. Сам тип пристрою поки що невідомий, правоохоронці встановлюють всі деталі події.

Зберігайте спокій і не наближайтеся до місця події. Дайте відповідним службам ефективно виконувати свою роботу,

– повідомив Клименко.

У КМВА уточнили, що вибух у Шевченківському суді пролунав о 17:20. За попередньою інформацією, яку надали у відомстві, підсудний вчинив підрив у вбиральні. До приміщення Шевченківського суду його привезли військовослужбовці конвойної служби НГУ.

За інформацією джерела журналістів "РБК-Україна", вибух нібито влаштував Ігор Гуменюк, який 31 серпня 2015 року, коли Рада розглядала так званий "закон про особливий статус Донбасу", кинув гранату в солдатів Нацгвардії під стінами парламенту. Через це загинули четверо нацгвардійців, а близько 140 людей отримали осколкові поранення. Проте зазначимо, що ця інформація потребує підтвердження.