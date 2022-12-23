У Києві припиняють курсувати трамваї та тролейбуси

Відтепер у Києві не функціонуватиме наземний електротранспорт – трамваї і тролейбуси. На заміну випустили додаткові автобуси.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, відповідне рішення ухвалили вимушено – через дефіцит електроенергії.

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Через дефіцит електроенергії ми ухвалили рішення щодо припинення роботи наземного електротранспорту столиці – трамваїв та тролейбусів. На всіх маршрутах наземного електротранспорту відтепер курсують автобуси,

– повідомив очільник столиці.

Втім, щоб забезпечити перевезення киян на маршрутах, де їздили трамваї і тролейбуси, випустили 222 автобуси.

Це додаткових 38 автобусних маршрутів на заміну тролейбусам. Та 17 – на заміну трамваїв.

Рухомий склад автобусів столиці

Загалом, за даними КМДА, наразі на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів.

Це – весь рухомий склад автобусів, що є в наших автопарках. Також перевезення забезпечують і приватні перевізники – на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів,

– уточнив міський голова.

Кличко зазначив, що метро у Києві працює, і наразі відкриті 50 станцій із 52. Дві станції – "Гідропарк" і "Дніпро" – тимчасово закриті.

Додамо, що 20 грудня станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" відновили свою роботу. Станція метро "Хрещатик"працює на один вестибюль у напрямку вулиці Хрещатик.

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