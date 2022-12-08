У Києві продавчиня кав'ярні відмовилася спілкуватися українською: відео нахабної поведінки

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно.

У січні 2021 ці зміни торкнулися кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари. Та, на жаль, скандали щодо мовного питання й досі тривають у нашій країні. Дехто не розуміє, чому все ж таки важливо спілкуватися державною.

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Продавчиня відмовилася робити каву через мову

Український TikTok-блогер, під ніком Кавоман Артем, знімає різні відеоогляди про кав'ярні. Він опублікував ролик у мережі з кав'ярні на станції метро "Теремки", де у нього і виникла суперечка з працівницею закладу щодо мовного питання.

Хлопець попросив жінку говорити українською. Таке прохання її неабияк обурило, вона відмовилася переходити на державну та запропонувала купити блогеру каву в іншому місці.

Артем нагадав працівниці закладу про мовний закон. Однак та знову за своє: "Я нікому нічого не винна". Вона також відмовилася робити хлопцеві каву. Жінка також заявила, що "такі й розділяють людей".

За словами блогера, каву він так і не отримав, жінка зачинила кав'ярню та кудись пішла. Наостанок вона додала, що за хлопцем "хтось має прийти".

Як саме називається кав'ярня – не відомо, блогер не зазначав цього у своєму відео.

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