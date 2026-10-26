Росіяни атакували Київ балістикою: під обстріл потрапили медики швидкої

Увечері 26 жовтня Росія запустила по Україні балістичні ракети. Під ударом був Київ.

Про це пише Суспільне та мер Києва Віталій Кличко.

Які наслідки атаки?

За попередніми даними, російська ракета влучила біля однієї зі станцій метро у Деснянському районі, внаслідок чого там загорілась автівка.

До того ж під обстріл потрапила бригада медиків швидкої допомоги, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі.

На місце атаки прямують екстрені служби.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у Києві та низці інших регіонів оголосили о 21:41. Там існувала загроза ракетного обстрілу.

Загроза застосування балістичного озброєння з Брянська,

– попередили Повітряні Сили ЗСУ.

О 21:44 військові повідомили про рух кількох балістичних ракет курсом на столицю. Вони летіли через Чернігівщину.

Упродовж наступних двох хвилин на Київ летіло ще декілька цілей. Тоді у місті пролунала серія вибухів.

Згодом обласна військова адміністрація повідомила про фіксацію руху російських реактивних БпЛА. Згідно з оприлюдненою інформацією, по ворожих цілях станом на 22:22 у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

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Нагадаємо, зранку агресор атакував Запоріжжя. Під удар потрапив торговельний центр, який на той час уже не працював. У будівлі спалахнула пожежа. Обійшлось без постраждалих.