У Києві прогриміли вибухи: столицю атакував реактивний БпЛА

У ніч проти 27 вересня росіяни запустили по території України реактивні безпілотники. Унаслідок ворожої атаки вибухи пролунали у столиці.

Про це повідомляє 24 Канал. Незадовго до цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу.

Які деталі атаки відомі?

Орієнтовно о 03:11 у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки нові групи реактивних БпЛА курсом з Чернігівської області. Згодом у Повітряних силах ЗСУ попередили про ціль, яка рухалася повз Бучу у напрямку столиці.

Вже близько 03:27 у Києві пролунали вибухи. Станом на момент публікації жодної офіційної інформації стосовно потенційних наслідків атаки не оприлюднювали. Вочевидь усі деталі місцева влада повідомить пізніше.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграм-каналі 24 Каналу.

До речі, нагадаємо, що раніше російський удар пошкодив інфраструктуру дата-центру Cosmonova в Києві. Через це виникли проблеми з передаванням сигналу кількох телеканалів, а також роботою частини онлайн-сервісів.

Також минулої ночі противник атакував Київську область. У Бориспільському районі внаслідок ворожого обстрілу травмувалися двоє людей. Один із них отримав множинні осколкові поранення обох нижніх кінцівок.