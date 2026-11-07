У Києві прогриміли вибухи: столицю атакують БпЛА

Росія знову запустила по Україні свої ударні безпілотники. У суботу, 7 листопада, під атакою був Київ.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку?

Повітряну тривогу у столиці оголосили о 14:03. Вона була пов'язана із загрозою дронової атаки.

З того часу Повітряні Сили ЗСУ неодноразово повідомляли про рух реактивних безпілотників у напрямку Києва. Ворожі дрони летіли із північного напрямку.

Вже близько 14:31 містяни почули серію вибухів. Загроза ударів з повітря зберігалась для усього регіону, тож варто пройти в укриття і перебувати там до відбою повітряної тривоги.

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