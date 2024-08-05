У Києві прогриміли сильні вибухи

5 серпня 2024, 23:02
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Пізно ввечері 5 серпня у столиці пролунали вибухи. Напередодні у Києві та частині областей України оголосили тривогу.

Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти 24 Каналу. Не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.

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Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Що відомо про вибухи у Києві зараз

Тривогу у столиці та області оголосили близько 22:58. Повітряні сили написали, що в напрямку Київщини швидкісна ціль. 

Київ, терміново в укриття,
закликали українські військові о 22:59.

У столиці прогриміли потужні вибухи. Незабаром їх чули знову. 

У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях!
заявив Віталій Кличко.

Голова КМВА Сергій Попко також наголосив, що повітряна тривога триває й закликав перебувати в укриттях.

Зауважимо, що близько 23:07 вибухи також прогриміли в Полтавській області. Повітряні сили попереджали: "Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині".

Автор: Юлія Муріна