У Києві прогриміли сильні вибухи
Пізно ввечері 5 серпня у столиці пролунали вибухи. Напередодні у Києві та частині областей України оголосили тривогу.
Про вибухи у Києві повідомили кореспонденти 24 Каналу. Не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті.
До теми Швидкісна ціль на Київ і "Шахеди" в низці регіонів: де в Україні повітряна тривогаЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що відомо про вибухи у Києві зараз
Тривогу у столиці та області оголосили близько 22:58. Повітряні сили написали, що в напрямку Київщини швидкісна ціль.
Київ, терміново в укриття,
– закликали українські військові о 22:59.
У столиці прогриміли потужні вибухи. Незабаром їх чули знову.
У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях!
– заявив Віталій Кличко.
Голова КМВА Сергій Попко також наголосив, що повітряна тривога триває й закликав перебувати в укриттях.
Зауважимо, що близько 23:07 вибухи також прогриміли в Полтавській області. Повітряні сили попереджали: "Швидкісні цілі на Київщині та Полтавщині".