У Києві прогриміли вибухи: екстрені служби прямують на місце влучання

Росія намагається атакувати Київ "Шахедами" у ніч проти 5 квітня. Близько 01:45 у столиці та на її околицях чули вибухи. Було влучання уламків БпЛА.

Про вибухи повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. У КМВА вже озвучили перші подробиці наслідків атаки.

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Зафіксували падіння уламків

За даними Київської міської військової адміністрації, було падіння уламків збитого ворожого БпЛА в Деснянському районі, неподалік межі міста. Втім, цю інформацію ще уточнюють.

Згодом мер міста Віталій Кличко повідомив про влучання уламків БпЛА в Дніпровському районі столиці. Екстрені служби прямують на місце.

О 2:36 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Було гучно і в області

Перед цим вибухи лунали і на Київщині. Обласна військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони і закликала громадян дотримуватися інформаційної тиші.