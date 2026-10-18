У Києві прогриміли вибухи

Росіяни не припиняють терор українських міст. Під прицилом ворога зранку 18 жовтня опинився Київ. У столиці було чутно звуки вибухів.

Про це інформує 24 Канал.

Що відомо про атаку на столицю?

Передусім зазначимо, що у Києві о 9:59 оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.

Так, Повітряні сили попереджали про рух БпЛА повз Димер на Вишгород, Київ. Писали також про дрони на столицю з півночі, зокрема в напрямку Русанівських Садів.

Від вибухів кияни здригнулися близько 10:07. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе надати подробиці згодом.

Зверніть увагу! Повітряний терор українських міст триває майже безперервно. Так, про загрозу безпілотників оперативно можете читати в хронології 24 Каналу.

Де ще чули вибухи та які наслідки обстрілів?

Російські війська 18 жовтня атакували Маневичі на Волині, де виникла пожежа. Через це мешканців району Тридцятки закликали евакуюватися.

Також уранці російські дрони вдарили по енергетичному об'єкту в Кременецькому районі Тернопільщини. Через атаку частина споживачів залишилася без світла.

Під ударом опинилося й Запоріжжя, де пошкоджено житлові будинки. Внаслідок атаки загинула молода жінка, також є поранені. Крім того, російський безпілотник влучив у залізничну інфраструктуру в Лубенському районі на Полтавщині.