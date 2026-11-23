Увечері 23 листопада Росія атакує Київ реактивними безпілотниками. Під час повітряної тривоги у столиці прогриміли вибухи.

Про наслідки інформує Київська МВА та мер Києва Віталій Кличко.

Які наслідки?

Наслідки чергової атаки фіксують у Подільському районі столиці. За попередніми даними КМВА, ворожий БпЛА впав на житловий будинок. На місце прильоту вирушили екстрені служби.

За уточненою інформацією, на Подолі БпЛА влучив у покрівлю 6-поверхового житлового будинку,

– додав Кличко.

Що відомо про вибухи?

Повітряна тривога жовтого рівня у Києві лунає від 14:26. З того часу Повітряні сили ЗСУ кілька разів повідомляли про загрозу реактивних БпЛА для регіону.

Один з таких ворожих дронів летів повз Баришівку у напрямку центру столиці.

Близько 16:24 вкотре за день містяни почули звуки вибухів.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому районі варто якнайшвидше пройти до найближчого укриття і перебувати там до відбою тривоги.

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Нагадаємо, цього ж дня внаслідок падіння уламків у Голосіївському та Шевченківському районах Києва спалахнули автівки. Також сталась пожежа на першому поверсі житлової п'ятиповерхівки. Відомо, що серед людей, що постраждали, є іноземець.