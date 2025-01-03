У Києві прогримів вибух

Російські окупанти не припиняють терор українських міст. Так, вечері 3 січня в Києві пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначимо, у регіоні на той момент була оголошена повітряна тривога.

Дивіться також "Шахеди" атакують Київ: де ще лунає повітряна тривога

Вибух в Києві

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Росія 3 січня вкотре запустила по Україні свої ударні дрони. Так, в Повітряних силах ЗСУ о 19:11 повідомили про небезпеку для жителів столиці.

Зокрема, там попередили, що в напрямку Києва рухається ворожий дрон.

Увага! Київ, Вишгород! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу,

– ішлося в повідомленні.

Буквально через декілька хвилин стало відомо, що в столиці було гучно. Так, у Києві було чутно вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного о 19:17.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.