У Києві втретє прогриміли вибухи: біля багатоповерхівки впав БпЛА, спалахнула пожежа

Ворожі війська продовжують тероризувати Київ ударними дронами. Увечері 9 вересня в столиці прогримів вибух.

Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про вибух у Києві?

Зауважимо, що для міста о 19:04 оголосили повітряну тривогу. Росіяни запустили дрони, про що свідчив жовтий рівень небезпеки.

"Реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!", – писали у Повітряних силах. Вибух кияни почули близько 19:16.

Повідомлення про нові вибухи надійшло вже близько 20:07. Втретє за вечір вибухи лунали о 20:13.

Мер міста Віталій Кличко зазначив, що внаслідок падіння БпЛА на відкритій території біля 16-поверхового житлового будинку, в Деснянському районі, виникло загоряння автомобілів.

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Наразі ж варто зазначити, що це не перша атака на українську столицю протягом доби. Кількома годинами раніше дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва. Там, на жаль, загинула 70-річна жінка. Ще 4 людини зазнали поранень.

Уранці на іншій локації теж сталося влучання російського БпЛА по багатоповерхівці. Не давали спокою окупанти киянам і протягом ночі – у кількох районах фіксували наслідки обстрілів.