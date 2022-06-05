У Києві пролунали вибухи: перебувайте в укритті

5 червня 2022 , 06:10
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Джерело:

телеграм-канал "єТривога "

У Києві зранку 5 червня пролунали вибухи. Сталося це якраз у той момент, коли у регіоні оголосили повітряну тривогу.

Наразі невідомо, що стало причиною вибухів. Але, як пишуть ЗМІ, вони пролунали у Дарницькому районі.

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Згодом мер Києва Віталій Кличко заявив, що кілька вибухів пролунали у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація – згодом,
– сказав Кличко.

У соцмережах очевидці опублікували відео ворожої ракети. Згодом з'явилися світлини "прильоту" – над містом підіймається густий темний дим. Закликаємо не публікувати фото та відео з місця вибухів, адже це може допомогти ворогу.

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У будь-якому випадку – людей закликають залишатися в укриттях. Якщо змоги пройти в укриття немає, слід принаймні скористатися правилом двох стін. 

Довідка. Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій.

Додамо, що станом на 6:00 повітряну тривогу оголосили майже по всій території України, крім:

  • тимчасово окупованого Криму;
  • тимчасово окупованого Херсона.

Річ у тім, що про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає і там неможливо увімкнути оповіщення. Водночас на Луганщині повітряна тривога зберігається ще з початку квітня.


Карта повітряних тривог станом на ранок 5 червня / Фото "єМапа"

Ракетні удари по території України

Минула доба також була неспокійною для багатьох регіонів України. Поки на Сході триває запекла боротьба, ворог випускає ракети по мирному населенню. 

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Автор: Альона Захарова