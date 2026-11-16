У Києві пролунали вибухи: столицю атакував реактивний БпЛА

Росія продовжує атакувати Україну ударними дронами. Увечері 16 листопада під ударом був Київ.

У столиці пролунали вибухи. Про це пише Суспільне.

Які наслідки атаки?

Повітряна тривога жовтого рівня у Києві була оголошена о 16:59. Для столиці була загроза дронової атаки.

Тоді Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух реактивного безпілотника у напрямку міста. Ворожа ціль летіла з боку Вишгорода.

Вже близько 17:03 жителі столиці почули вибухи. За сім хвилин там прозвучав відбій повітряної тривоги.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив про перші наслідки атаки: у Деснянському районі уламки ворожого БпЛА впали у дворі 16-поверхового житлового будинку. На місце вирушили екстрені служби.

У КМВА додали, що інформацію про постраждалих та пошкодження наразі уточнюють.

Зверніть увагу! Оперативно про загрозу атаки для різних областей, вибухи, а також наслідки російських обстрілів читайте у телеграм-каналі 24 Каналу.

Нагадаємо, росіяни атакували підприємство харчової промисловості у Дніпрі. Згодом ворог завдав нових ударів по місту, внаслідок чого спалахнули пожежі. Двоє людей постраждали.

Крім того, цього ж дня після російських ударів у Харкові, Дніпрі та Запоріжжі виникли перебої з електропостачанням. Зокрема, у Харкові призупинилось метро та зникло світло у частині міста.