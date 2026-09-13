Реактивні БпЛА атакують Київ: один із дронів рухався на центр столиці

У Києві ввечері 13 вересня пролунали вибухи на тлі атаки російських ударних безпілотників.Перед тим реактивні БпЛА рухалися у напрямку центру столиці.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Близько 22:44 у Києві пролунали вибухи. Перед цим повідомлялося про реактивний БпЛА в районі Вишгорода, який рухався у напрямку центру Києва.

Також близько 22:37 реактивні безпілотники зафіксували на півночі Чернігівщини – вони прямували західним курсом у бік Київщини.

Інформація про наслідки вибухів та роботу сил протиповітряної оборони наразі уточнюється.

Мешканців столиці закликають не залишати укриття до завершення повітряної тривоги та не нехтувати сигналами небезпеки.

Крім того, близько 22:42 місцеві жителі Черкас повідомляли про звуки роботи ППО.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, Росія вранці 13 вересня масовано атакувала західні регіони України ударними безпілотниками, під ударом опинився й Тернопіль. У місті кілька разів було чути вибухи та роботу сил протиповітряної оборони.

Внаслідок атаки пошкоджено об'єкт транспортної інфраструктури та промислове приміщення. Відомо про одного постраждалого, на щастя, загиблих немає. На місці працювали рятувальники ДСНС, пожежу вдалося ліквідувати. Фахівці продовжують обстежувати територію та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Повітряні сили раніше попереджали про рух ворожих БпЛА над Тернопільщиною, зокрема в районі Теребовлі. Атака на область тривала кілька годин, а в Тернополі нові вибухи та роботу ППО чули близько 7:54, 8:33 та 9:20.