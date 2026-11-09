У Києві пролунали вибухи: в одному з районів горить парковка

Росія атакує Київ реактивними дронами. У столиці чули вибухи.

У столиці вранці оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Києві?

Близько 09:59 Повітряні сили повідомили, що на місто летить реактивний БпЛА з заходу. Він рухався, зокрема, на Святошин, Почайну, Печерськ.

Близько 10:04 у Києві пролунали вибухи.

За словами мера Віталія Кличка, у Солом'янському районі загоряння на території парковки. Екстрені служби прямують на місце події.

У Святошинському районі уламки впали на відкритій території. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що столиця періодично опиняється під ударами російських дронів і балістичних ракет. Зокрема, у ніч проти 7 листопада Київ перебував під масованим обстрілом балістикою. Знову ціллю окупантів була енергетика столичного регіону.

Також окупанти пошкодили Північний міст, через що його закрили. 8 листопада рух Північним мостом поновили, але з обмеженнями. З лівого на правий берег рух дозволили однією смугою, виключно для пасажирського транспорту. З правого на лівий берег дозволено рухатися двома смугами для пасажирського транспорту та легкових автомобілів.