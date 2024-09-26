У Києві повідомляють про вибух на початку тривоги: що кажуть у КМВА
Джерело:КМВА
Вночі 26 вересня Росія атакувала столицю України "Шахедами". Уже вранці у Києві знову чули вибух.
Та чи пов'язано це з повітряною тривогою, прокоментував начальник КМВА Сергій Попко у телеграм-каналі.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Вибух у Києві сьогодні
Близько 10:00 по всій Україні оголосили тривогу через зліт МіГ-31К. ЗМІ й телеграм-канали написали, що в Києві пролунав вибух. Згодом це прокоментували в КМВА.
Щодо інформації про вибухи в Києві, яка шириться в засобах масової інформації. Перед та під час повітряної тривоги сили та засоби ППО столиці не працювали. По території Києва ракетне озброєння ворога не застосовувалося,
– заявив Сергій Попко.
Посадовець закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації. Наголосив: "Не панікуйте і не піддавайтеся на маніпуляції".
Наразі повітряна тривога триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.