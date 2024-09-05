У Києві та області пролунали потужні вибухи

Росія 5 вересня вкотре атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Ворог намагається завдати ударів і по Києву – зранку там пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного. За мить після вибуху Повітряні сили повідомили, що у передмісті Києва фіксують ворожий БпЛА.

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У Києві вдосвіта пролунали вибухи

У Києві та області повітряну тривогу через атаку "Шахедами" оголосили пізно ввечері 4 вересня. Загроза для столиці зберігається вже понад 6 годин.

Близько о 06:38 в Києві пролунали вибухи. За мить після цього у Повітряних силах опублікували повідомлення, що "Шахеди" фіксують у передмісті столиці.

Начальник КМВА Сергій Попко згодом повідомив, що причиною вибухів є робота ППО. Він також закликав киян залишатися у безпечних місцях, адже це може врятувати життя.

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Інформацію про роботу ППО підтвердив також і мер Києва Віталій Кличко. Він також закликав киян буди в безпечних місцях. Кличко також наголосив, що ворожа атака почалася ще вночі й триває дотепер. Він додав, що у повітряному просторі Києва ще фіксують ворожі "Шахеди".

У повітряному просторі над столицею ще перебувають кілька дронів. Не покидайте укриттів!

– закликав мер Києва.

У Повітряних силах додали, що загалом у повітряному просторі України фіксують до 10 дронів-камікадзе.

О 07:02 пролунали вибухи й у Київській області. У Київській ОВА повідомили, що це сили ППО працюють по ворожих цілях. Небезпека для Київщини зберігається, тому варто залишатися в укриттях.