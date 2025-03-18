У Києві пролунали вибухи
- У Києві вночі з 18 на 19 березня пролунали вибухи, працює ППО.
- Офіційних коментарів щодо наслідків атаки поки немає.
Росія продовжує щоночі атакувати мирні міста України. У ніч з 18 на 19 березня в Києві пролунали вибухи.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибух у Києві
Близько 23:01 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Києві. В той самий час у КМВА розповіли, що в столиці працює ППО.
Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги,
– йдеться у повідомленні.
Згодом міський голова Києва уточнив, що сили ППО працюють на правому березі столиці.
Зауважимо, що об 22:54 в Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в напрямку Києва. Додамо, що наразі відсутні офіційні коментарі щодо наслідків російської атаки на столицю.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
До слова, один з БпЛА впав на околицях Сум. На щастя, минулося без постраждалих.