У Києві пролунали вибухи

Росія продовжує щоночі атакувати мирні міста України. У ніч з 18 на 19 березня в Києві пролунали вибухи.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Києві

Близько 23:01 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи у Києві. В той самий час у КМВА розповіли, що в столиці працює ППО.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги,

– йдеться у повідомленні.

Згодом міський голова Києва уточнив, що сили ППО працюють на правому березі столиці.

Зауважимо, що об 22:54 в Повітряних силах попереджали про рух ударних БпЛА в напрямку Києва. Додамо, що наразі відсутні офіційні коментарі щодо наслідків російської атаки на столицю.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, один з БпЛА впав на околицях Сум. На щастя, минулося без постраждалих.