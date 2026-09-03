Росія атакувала Київ: постраждала 12-річна дитина
Росія продовжує завдавати ударів по українських містах. Вдень 3 вересня вибухи чули у столиці.
Про це повідомив 24 Канал.
Що відомо про російську атаку?
У четвер, 3 вересня, о 15:40 у столиці оголосили повітряну тривогу. Згодом Повітряні сили повідомили, що на місто летять реактивні БпЛА.
Близько 15:50 у Києві пролунали вибухи. О 16:11 Київська міська військова адміністрації повідомила, що в місті працює ППО.
Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги,
– наголосили у КМВА.
О 16:53 вони повідомили, що внаслідок падіння уламків під час російського удару пошкоджені автомобілі. Також поранень зазнала 12-річна дитина.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі уламки дрона впали на проїжджу частину дороги. Екстрені служби прямують на місце.
Він заявив, що пошкоджені 2 автівки. Також міський голова Києва зазначив, що відомо про 2 постраждалих.
Де зараз загроза: дивіться карту
Нагадаємо, що вранці 3 вересня військові країни-агресорки також атакували Київщину. Внаслідок ворожого удару відомо про постраждалих.