У Києві дрон влучив у 24-поверхівку: є постраждалі, серед них – вагітна
Росія атакує українську столицю реактивними дронами. У місті чули вибухи.
Чотири години у Києві тривала повітряна тривога через дронову небезпеку.
Що відомо про вибухи у Києві?
О 08:09 Повітряні сили попередили, що реактивний БпЛА перебуває над Києвом.
Близько 08:12 у Києві пролунали вибухи.
Моніторингові канали пишуть про приліт у районі житлової забудови на Позняках.
Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталося влучання БпЛА у 24-поверховий будинок на рівні 11 – 12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.
Наслідки атаки / Фото ДСНС
Близько 09:18 влада повідомила, що внаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них – вагітна. Трьох людей госпіталізували.
Нагадаємо, що уночі Київ теж перебував під російським обстрілом. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися 2 вантажних автомобілів та гараж, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля. Жертв та постраждалих немає.
Уночі та вранці росіяни обстріляли Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони Київщини.
У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.
Неспокійно було і в інших регіонах України. Так, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу загорівся склад із будівельними матеріалами і приватний будинок. З будинку врятували троє людей, зокрема 15-річного хлопця.
Ворог вдарив по КПП "Старокозаче" на Одещині. Пошкоджена інфраструктура пункту пропуска. На жаль, дві людини загинули, ще три постраждали.