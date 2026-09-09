У Києві дрон влучив у 24-поверхівку: є постраждалі, серед них – вагітна

Росія атакує українську столицю реактивними дронами. У місті чули вибухи.

Чотири години у Києві тривала повітряна тривога через дронову небезпеку.

Що відомо про вибухи у Києві?

О 08:09 Повітряні сили попередили, що реактивний БпЛА перебуває над Києвом.

Близько 08:12 у Києві пролунали вибухи.

Моніторингові канали пишуть про приліт у районі житлової забудови на Позняках.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі сталося влучання БпЛА у 24-поверховий будинок на рівні 11 – 12 поверхів. На 12 поверсі загоряння та руйнування стін. Екстрені служби працюють на місці.

Наслідки атаки / Фото ДСНС

Близько 09:18 влада повідомила, що внаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них – вагітна. Трьох людей госпіталізували.

Нагадаємо, що уночі Київ теж перебував під російським обстрілом. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися 2 вантажних автомобілів та гараж, на іншій локації горіла 2-поверхова нежитлова будівля. Жертв та постраждалих немає.

Уночі та вранці росіяни обстріляли Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони Київщини.

У Білій Церкві внаслідок атаки БпЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості.

Неспокійно було і в інших регіонах України. Так, у Дніпрі внаслідок російського обстрілу загорівся склад із будівельними матеріалами і приватний будинок. З будинку врятували троє людей, зокрема 15-річного хлопця.

Ворог вдарив по КПП "Старокозаче" на Одещині. Пошкоджена інфраструктура пункту пропуска. На жаль, дві людини загинули, ще три постраждали.