У Києві прогриміли вибухи
Росія у понеділок, 28 вересня, атакує українські міста безпілотниками. У Києві чули вибухи.
Про це повідомили місцеві телеграм-канали.
Що відомо про ворожу атаку?
О 11:16 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про реактивний БпЛА, який летів на місто.
О 12:06 у столиці пролунали вибухи.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі зафіксували падіння БлЛА на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.
Водночас ЗМІ припускають, що влучання сталось у районі торгово-розважального центру "Victoria Gardens". Втім, інформація потребує подальшого уточнення.
Також Росія завдала удару по середмістю Дніпра. У місті зайнялась пожежа, постраждала офісна будівля. Відомо про постраждалих.
Окрім того, в ніч на 28 вересня військові країни-агресорки завдали удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. У місті відомо про поранених, серед них – 8 дітей.