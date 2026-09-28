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24 Канал Новини України У Києві прогриміли вибухи
28 вересня, 12:09
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Оновлено - 12:38, 28 вересня

У Києві прогриміли вибухи

Данило Жоров

Росія у понеділок, 28 вересня, атакує українські міста безпілотниками. У Києві чули вибухи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. 

Що відомо про ворожу атаку?

О 11:16 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про реактивний БпЛА, який летів на місто. 

О 12:06 у столиці пролунали вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі зафіксували падіння БлЛА на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

Водночас ЗМІ припускають, що влучання сталось у районі торгово-розважального центру "Victoria Gardens". Втім, інформація потребує подальшого уточнення.

Також Росія завдала удару по середмістю Дніпра. У місті зайнялась пожежа, постраждала офісна будівля. Відомо про постраждалих

Окрім того, в ніч на 28 вересня військові країни-агресорки завдали удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. У місті відомо про поранених, серед них – 8 дітей. 

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