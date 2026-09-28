У Києві прогриміли вибухи

Росія у понеділок, 28 вересня, атакує українські міста безпілотниками. У Києві чули вибухи.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

Що відомо про ворожу атаку?

О 11:16 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили писали про реактивний БпЛА, який летів на місто.

О 12:06 у столиці пролунали вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі зафіксували падіння БлЛА на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

Водночас ЗМІ припускають, що влучання сталось у районі торгово-розважального центру "Victoria Gardens". Втім, інформація потребує подальшого уточнення.

Також Росія завдала удару по середмістю Дніпра. У місті зайнялась пожежа, постраждала офісна будівля. Відомо про постраждалих.

Окрім того, в ніч на 28 вересня військові країни-агресорки завдали удару по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. У місті відомо про поранених, серед них – 8 дітей.