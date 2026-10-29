У Києві пролунали вибухи

Росія атакує Київ реактивними дронами. У столиці чули вибухи.

У Києві вранці кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу реактивних безпілотників.

Що відомо про вибухи у столиці?

Близько 08:41 Повітряні сили повідомили, що на Київ з північного сходу рухається реактивний БпЛА. За кілька хвилин у місті пролунали вибухи.

Наразі офіційної інформації про наслідки обстрілу немає.

На тлі дронової атаки у частині Голосієвського та Солом'янського районів столиці запровадили екстренні відключення світла. Графіки там поки не діють.

До слова, ООН може оголосити екстрений збір коштів для Києва через додаткові потреби, спричинені російськими атаками на критичну інфраструктуру. Про це заявив координатор системи ООН в Україні Матіас Шмале.

За його словами, столиці може знадобитися окремий план допомоги, щоб подолати наслідки російських ударів.

Шмале зазначив, що Росія атакує не лише енергетичні об'єкти, а й склади та мережі супермаркетів.

Нагадаємо, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київ готується до однієї з найскладніших зим від початку повномасштабної війни. У столиці вже фіксують відключення світла, перебої з водопостачанням і зупинки метро.