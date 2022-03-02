У Києві біля вокзалу пролунав потужний вибух: прилетіла ракета

Очевидці повідомляють про потужний вибух у Києві близько 20:50. Від удару тряслись вікна та увімкнулась сигналізація на авто.

Так, люди розповіли 24 каналу, що почули гучні звуки вибуху. Згодом радник глави МВС Антон Геращенко підтвердив: щось прилетіло в районі підземного переходу біля залізничного вокзалу.

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Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним,

– сказав Геращенко.

Що саме прилетіло, Геращенко поки не розповів. Наші джерела в Офісі Президента повідомляють про ймовірний ракетний удар.

Чи є травмовані

Інформації про травмованих чи поранених наразі немає, повідомив Суспільному прессекретар Укрзалізниці Сергій Щур.



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