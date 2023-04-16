Приревнував до знайомого: у Києві чоловік кинув гранату у жінку

У Києві ввечері 16 квітня пролунав вибух. З'ясувалось, що це граната. На жаль, є постраждалі.

До поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух. Потім там знайшли жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями.

До речі У Києві чули вибух: після цього розгорілась потужна пожежа

Правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната. Чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження. Потерпілих госпіталізовано до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини інциденту. На місці працювали профільні служби.

Причина – ревнощі

Згодом в телеграм-каналах з'явилась інформація, що киянин кинув гранату у людей через ревнощі.

Стверджували, що чоловік приревнував свою знайому, тому намагався вбити її разом з товаришем. Поліцейські затримали чоловіка. Для розшуку та затримання зловмисника провели спеціальну поліцейську операцію.



Затриманий чоловік / Фото з телеграм-каналу

Йому загрожує від 10 до 15 років або довічне ув’язнення за статтею "Замах на умисне вбивство двох або більше осіб".

Схожий інцидент

У Львові в житловому будинку нещодавно пролунав потужний вибух. Поліцейські повідомили, що могла вибухнути могла граната РГН. Вибух травмував гостя, 44-річного мешканця Чернігова.

Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці. Господар оселі зазнав важких травм.