У Києві пролунав вибух: перед тим на столицю рухався реактивний безпілотник

У Києві під час повітряної тривоги 27 серпня пролунав вибух. У столиці працюють сили протиповітряної оборони, а мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляють у КМВА.

Що відомо про вибух?

Київська міська військова адміністрація повідомила про загрозу атаки БпЛА та закликала жителів столиці негайно пройти до укриттів. Згодом у відомстві заявили, що в Києві працює ППО.

Вибух у столиці прогримів близько 18:35. За попередньою інформацією, до Києва з північного напрямку рухався реактивний безпілотник.

Близько 19 години КМВА повідомила, що у Подільському районі Києва внаслідок атаки пошкоджено 4-поверховий житловий будинок. Наразі інформація про можливих постраждалих уточнюється. На місце події прямують екстрені та відповідні міські служби.

Наразі ДСНС почали гасити покрівлю чотириповерхового житлового будинку в Подільському районі.

Мешканців столиці закликали не залишати укриттів, оскільки повітряна небезпека досі зберігається. Влада наголосила, що перебувати в безпечному місці необхідно до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

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Нагадаємо, ворог 27 серпня атакував Київ ударними безпілотниками та балістичними ракетами, через що у столиці лунали вибухи та працювала ППО. Повітряну тривогу оголосили вночі, а протягом дня російські дрони неодноразово заходили в повітряний простір міста.

Унаслідок атаки в Шевченківському районі були суттєво пошкоджені приміщення двох навчальних закладів, в одній зі шкіл вибило вікна. Вибухова хвиля також пошкодила вікна в комунальному медичному закладі. В Оболонському та Подільському районах уламки впали поблизу житлових будинків, у парку, на стоянці, території гаражного кооперативу та дитсадка, однак там обійшлося без постраждалих.

У Голосіївському районі через атаку загорівся автомобіль, поранення отримав чоловік. У Печерському районі уламки дрона впали на відкритій території біля спорткомплексу, після чого зайнялася трава, а сама будівля зазнала пошкоджень.

Загалом кількість постраждалих у Києві зросла до чотирьох, двоє з них перебувають у стаціонарі. Екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та ліквідовувати наслідки російської атаки.

Крім того, вночі під атаку ворога потрапили й інші міста. Близько третьої ночі Росія почала обстрілювати Україну балістичними ракетами. Спершу вибухи чули в Запоріжжі, Павлограді, Кривому Розі та Кременчуці, а згодом й в Одесі.