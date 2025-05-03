У Києві пролунав вибух: по "Шахедах" працюють сили ППО
- Вранці 3 травня в Києві пролунав вибух.
- По російських ударних БпЛА працюють сили ППО.
Зранку 3 травня в Києві прогримів вибух. По ворожих цілях працює ППО.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.
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Вибух в Києві
До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
Російські загарбники вночі 3 травня вкотре атакували Україну ударними БпЛА. Зранку в Повітряних силах повідомляли про рух дрона, який наближається до столиці.
БпЛА наближається до Києва з півдня!
– йшлося в повідомленні ПС о 5:51.
Буквально через декілька хвилин в ЗМІ повідомили про вибухи в столиці. О 5:58 Тимур Ткаченко повідомив, що у Києві працюють сили ППО.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що цієї ночі під час атаки дронів вибухи прогриміли в Черкасах. Повідомлялося про роботу ППО в місті і на околицях.