У Києві пропонують перейменувати п'ять станцій метро з російськими назвами

На тлі нападу Росії, українська влада планує зменшити кількість назв, які асоціюються із державою-агресоркою. Так, зміни можуть торкнутися п'ятьох станцій метро.

Про відповідну ініціативу розповів начальник "Київського метрополітену" та депутат Київської міської ради Віктор Брагінський.

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Які станції можуть перейменувати

Днями Брагінський звернувся до мера Києва з ініціативою перейменувати 5 станцій підземки.

Наші люди укриваються на "Дружби народів", доки ця так звана "дружба народів" вбиває їхніх земляків, сусідів, родичів та знищує нашу країну,

– зазначив він.

Крім того, він зазначив, що варто переглянути такі назви, як:

"Площа Льва Толстого",

"Берестейська",

"Мінська",

"Героїв Дніпра".

Переконаний, що профільна комісія з найменувань спільно з громадськістю вибере гідні назви та увічнить наших героїв,

– повідомив Брагінський.

Тим часом у метрополітені Києва продовжили рух червоною лінією. Поїзди курсують від станції "Академмістечко" до станції "Театральна".

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