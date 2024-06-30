У Києві просять встановити захисні екрани в метро після випадків з падінням людей на колії

На сайті Київської міської ради з'явилася петиція, у якій пропонують встановити захисні екрани в метро. Як аргумент такої потреби наводять падіння двох людей на колії у метро, яке відбулося кілька днів до цього.

Один із таких випадків відбувся 28 червня. До цього людина впала на колію попереднього дня – 27 червня.

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Що пропонує автор петиції для київського метро

Автор петиції на сайті Київської міської ради, Богдан Миколайович Коваленко, пише, що через війну частина громадян України перебуває у важкому психологічному стані, що іноді призводить "до суїцидальних намірів". Тому автор стверджує, що встановлення захисних екранів у метро може запобігти подібним трагічним випадкам.

У зверненні також зазначено, що навіть якщо людина не перебуває в тяжкому психологічному стані, то все одно на пероні існує ризик для людини втратити рівновагу. Зокрема, це стосується і демобілізованих військових, які користуються милицями або іншими допоміжними засобами для пересування.

Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену,

– наголошено у тексті петиції.

Варто зазначити, що петиція з'явилася на сайті 28 червня. Станом на 30 червня, її підписали вже 1 340 людей. Аби її розглянули у Київській міській раді, петиція має набрати 6 000 підписів за 60 днів.

Нагадаємо, що 28 червня трагедія з падінням людини на колію сталася на станції "Золоті ворота", що на зеленій гілці метрополітену в Києві. Жінка, на жаль, загинула внаслідок інциденту.

Днем раніше схожа трагедія сталася на станції метро "Університет" на червоній гілці метро. Чоловіку затиснуло ноги, він лишився живим.