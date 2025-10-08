Зміни торкнулися тролейбусів №16 та №35 і автобуса №50. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

Які наслідки прориву водопроводу на Іллєнка?

Через аварію водопроводу на вулиці Юрія Іллєнка, 48 у Києві перекрито рух по вулиці Ґарета Джонса до вулиці Оранжерейної в обох напрямках.

Тролейбуси №16 та №35 рухаються вулицею Дорогожицькою. Автобус №50 рухається у напрямку Залізничного вокзалу від вул. Юрія Іллєнка – вулиця Оранжерейна – вулиця Дорогожицька, далі за власним маршрутом. Водночас у напрямку вулиці Північної – на вулиці Дорогожицькій.

Пасажирів та водіїв просять врахувати зміни у русі транспорту.

Наразі знижений тиск водопостачання в Шевченківському і Солом’янському районах.

На місці аварії працюють фахівці "Київводоканалу". Витік вже локалізовано. Наразі без водопостачання лишаються будинки на вул. Іллєнка, 46, 48, 48-А,50-А, 54 і вул. Дорогожицькій, 10.

Виявлено пошкодження на водопровідній магістралі діаметром 600 міліметрів. Для ремонту доведеться розрити проїжджу частину.

