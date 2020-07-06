Інвестори банку "Аркада" вклали через установу гроші в купівлю нерухомості. Однак не можуть отримати житло через фінансові проблеми банку та забудовника. 6 липня інвестори зібралися в центрі Києва на протест. Біля Офісу Президента вони хотіли встановити наметове містечко, запалили там фаєри та димові шашки. У КМДА кажуть, що сприяють відновленню будівництва.

Що вимагають мітингувальники

Приблизно тисяча ошуканих інвесторів банку "Аркада" зібралися 6 липня у центрі Києва, повідомляє УНІАН.

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Акція протесту розпочалася поблизу будівлі КМДА. Згодом її учасники пройшли вулицею Грушевського до будівлі Кабінету Міністрів. Звідти рушили до НБУ та Офісу Президента.

Мітинг влаштували з гаслом "Недобудова "Аркади" – проблема влади". Люди вимагали створити міжвідомчу комісію, яка б вирішила питання їхнього житла. Вони також закликали чиновників до розмови з ними. Однак ніхто на вимогу не відгукнувся.

Ситуація під Офісом Президента

Там учасники протесту зустрілися з іншими мітингувальниками – шахтарями, які вимагають виплатити їм заборговану зарплату. Люди запалили фаєри та димові шашки.

Інвестори "Аркади" хотіли встановити наметове містечко біля Офісу Президента. Однак поліція завадила їм це зробити.

На місці чергували багато правоохоронців. А на вулиці Банковій припарковані приблизно 10 поліцейських автомобілів та "автозаків".

Що каже міська влада

У КМДА 24 канал запевнили, що міська влада продовжує робити у межах своїх повноважень все можливе, аби люди таки отримали своє житло. Зокрема, організовує зустрічі з представниками банку "Аркада", вкладниками, а також Нацбанком.

Мітинг вкладників банку "Аркада" у Києві / Фото "Всі недобудови Банк "Аркада"

Протестувальники запалили фаєри та димові шашки: відео

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