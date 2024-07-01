Планували захопити Верховну Раду: у Києві провокатори готували заворушення після Дня Конституції
Джерело:СБУ
У столиці провокатори готували заворушення після Дня Конституції. Планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України, а також захопити будівлю Верховної Ради й заблокувати її роботу.
Так, група громадських "активістів" готувала низку провокацій у столиці 30 червня. Їх вже затримала СБУ.
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Планували оголосити про "усунення від влади" керівництва держави
За даними слідства, групу провокаторів очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.
Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу,
– розповіли в СБУ.
Аби зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито "мирне" зібрання. Однак, більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.
У Києві провокатори готували заворушення / Фото СБУ
Інформацію про "заворушення" планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси.
Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь Росії,
– наголосили в Службі безпеки.
Аби реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра й інших регіонів. Для конспірації комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, – невеликими групами по 3 особи.
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Втім, СБУ завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.
Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили:
- зброю та боєприпаси;
- мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.
Затриманим уже повідомили про підозру за статтею дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Також обрали запобіжку – тримання під вартою.
Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває розслідування.Зверніть увагу! Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
Провокатори мали "вибрати тимчасовий уряд"
За даними слідства, ця група осіб упродовж травня – червня розповсюджувала в соцмережах дописи з закликами щодо дискредитації чинного керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.
Під час заходу учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов'язків" керівництво держави. У разі невиконання чинною владою їх вимог щодо складення повноважень, змовники мали реалізувати захоплення влади,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Організатором заходу виявися керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, що вміщує 2000 осіб, а також підшукував військових і озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.
Його спільники – чоловіки з Дніпропетровщини й Київщини. До своїх лав також вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.