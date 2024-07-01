Планували захопити Верховну Раду: у Києві провокатори готували заворушення після Дня Конституції

У столиці провокатори готували заворушення після Дня Конституції. Планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України, а також захопити будівлю Верховної Ради й заблокувати її роботу.

Так, група громадських "активістів" готувала низку провокацій у столиці 30 червня. Їх вже затримала СБУ.

Дивіться також В Одесі затримали 7 блогерів, які "зливали" локації ТЦК

Планували оголосити про "усунення від влади" керівництва держави

За даними слідства, групу провокаторів очолював співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України. Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу,

– розповіли в СБУ.

Аби зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі Києва нібито "мирне" зібрання. Однак, більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій.

У Києві провокатори готували заворушення / Фото СБУ

Інформацію про "заворушення" планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси.

Таким чином сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь Росії,

– наголосили в Службі безпеки.

Аби реалізувати злочинний задум, головний організатор залучив декількох спільників – представників громадських організацій з Києва, Дніпра й інших регіонів. Для конспірації комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, – невеликими групами по 3 особи.

СБУ викрила плани провокаторів і затримала їх: дивіться відео

Втім, СБУ завчасно викрила протиправні наміри фігурантів, задокументувала їхню підривну діяльність і затримала організаторів.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявили:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

Під час обшуків виявили зброю / Фото СБУ

Затриманим уже повідомили про підозру за статтею дії та заклики до дій, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади. Також обрали запобіжку – тримання під вартою.

Для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності триває розслідування.

Провокатори мали "вибрати тимчасовий уряд"

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними слідства, ця група осіб упродовж травня – червня розповсюджувала в соцмережах дописи з закликами щодо дискредитації чинного керівництва держави, зміни конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Під час заходу учасники мали "вибрати тимчасовий уряд", "зайти у Верховну Раду" і "усунути від виконання обов'язків" керівництво держави. У разі невиконання чинною владою їх вимог щодо складення повноважень, змовники мали реалізувати захоплення влади,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Організатором заходу виявися керівник громадської спілки, який вже мав досвід участі у безрезультатних провокаційних заходах. Він винайняв у Києві зал, що вміщує 2000 осіб, а також підшукував військових і озброєних охоронців приватних структур для реалізації силового захоплення.

Його спільники – чоловіки з Дніпропетровщини й Київщини. До своїх лав також вербували також керівника ГО з Прикарпаття, але той відмовився через явну протиправність таких дій.